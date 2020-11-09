عزت العلايلي: «كنت أتمنى أقدم أدوار شر بس محصلش نصيب»

كشف الفنان عزت العلايلي خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه قدم أدوارًا كثيرة ومختلفة ومتنوعة ورفض حصره في أدوار معينة، ولكن المنطقة الوحيدة الذي كان يتمنى العمل به هي أدوار الشر لم يحالفني الحظ لتقديمها وأتمني لو تأتي فرصة لتنفيذها.وأكد الفنان الكبير أنه قدم دور تمثال من قبل في أول تجربة في حياته تمثيلية، وكانت في المسرح وكان لا يتحرك إطلاقًا ولم أخجل ودعوت أسرتي لتشاهدني، يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية انطلقت فعالياته أمس الأحد وتستمر حتى الخميس من الأسبوع الجاري.