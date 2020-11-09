منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

تشهد مديرية أمن المنيا إجراءات أمنية مشددة، وتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، لتسليمها جثث 10 مذنبين نفذت مصلحة السجون في المنيا حكم الإعدام فيهم وهم من محافظات: "قنا - أسيوط – الفيوم – الجيزة – القاهرة"، وذلك داخل سجن المنيا شديد الحراسة شرق النيل، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنيا العام والحميات.وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا بتنفيذ أحكام الإعدام شنقًا على 10 متهمين جنائيين من محافظات مختلفة، شملت إعدام كلًا من: "نشاط" 53 عامًا، و"تامر" 40 عامًا، و"عصام" 35 عامًا، و"عمرو"، و"جمعة" 41 عامًا، و"محمد" 40 عامًا، و"نشأت" 34 عامًا، و"ناجح" 40 عامًا، و"محمد" 35 عامًا، و"إيمان" 40 عامًا.ويذكر أن من بين المنفذ فيهم حكم الإعدام، المتهم "نشأت" المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد" ابن محافظة قنا، والمحكوم عليه بالسجن في أحكام قضائية يبلغ مجموعها 269 عامًا بالإضافة إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.