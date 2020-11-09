«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

كشفت المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية في محافظات المرحلة الثانية عن مفاجآت بالجملة، حيث خسر المقعد البرلماني في انتخابات مجلس النواب عددًا من الرموز الكبيرة داخل المجلس، والتي كان لها دور بارز في الفصل التشريعي الحالي، والمقرر أن ينتهي في التاسع من يناير المقبل.وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية سقوط عدد من النواب الحاليين، وأبرزهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وكذلك المستشار مرتضى منصور، والنائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والدكتور سمير الخولي أحد قيادات ائتلاف دعم مصر السابق.كما لم ينجح الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وكذلك النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن، والنائب اللواء حمدي بخيت، والنائب عبدالحميد كمال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية السابق، والنائبة سحر عتمان، والنائب عبدالحميد الشيخ وكيل لجنة الزراعة السابق، والنائب إيهاب السلاب.كما خرج من الجولة الأولى كل من النواب السيد حجازي وتامر الشهاوي، ومحمد حلمي، وفايزة أبوخضرة، وخالد شعبان، ونوسيلة أبوعمر، وثريا الشيخ، وجمال كوش، وجلال عوارة، والنائب عبدالمنعم العليمي، وخالد أبوطالب، والدكتور محمود شحاتة، والنائب خالد مصباح.