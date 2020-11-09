التحركات الأخيرة .. ماذا يخطط بومبيو في رحلته إلى إسرائيل الأسبوع المقبل؟

يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة إسرائيل الأسبوع القادم ليناقش خلالها مع المسؤولين في إسرائيل العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.وبحسب تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية فأن وزير الخارجية الأمريكي سيزور كذلك عددا من دول الخليج لمناقشة ذات الأمر وسط ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لرفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران خلال ولاية الرئيس ترامب.وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع العشرة الأخيرة المتبقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، جاء ذلك نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وعربية مطلعة على القضية.وفي ذات السياق وصل أمس إلى إسرائيل المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني ايليوت برامس، ليعد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل والمنطقة واجتمع بنفس الوقت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات. ومن المتوقع أن يجتمع مع وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي. وسيستمر في جولته ليزور الامارات والسعودية، وهم حلفاء إدارة ترامب وإسرائيل ضد طهران.وبحسب تقارير نشره موقع واللا فأن الخطة التي تدفعها إدارة ترامب بالتنسيق مع إسرائيل ودول خليجية، تهدف لخلق صعوبات أمام بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.وأشارت المصادر الإسرائيلية أنه خلال المشاورات بين مسؤولين في إدارة ترامب ومسؤولين في حكومة نتنياهو عرضت مخاوف كبيرة من أن إدارة بايدن ستعمل على إزالة عدد كبير من العقوبات المفروضة على إيران، وأشارت المصادر الإسرائيلية أ، الحديث يدور عن عقوبات لا تتعلق بالنووي وذلك بهدف أن هناك احتمال بأن يقوم بايدن برفع عقوبات في هذا المجال حتى يتيح العودة للاتفاق مع ايران الموقع عام 2015. وبدلا من ذلك فان إدارة ترامب ستركز على عقوبات تتعلق بدعم إيران للارهاب، انتهاكات لحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي الإيراني.التقديرات في إدارة ترامب ولدى الحكومة الإسرائيلية ان بايدن سيستصعب جدا رفع عقوبات من هذا القبيل وسيبقى جزء من الضغط على إيران حتى لو رفعت عقوبات أخرى. وبمثل هذا الوضع، تقدر إسرائيل ان إدارة بايدن ستواجه صعوبات لدفع تجديد الاتفاق النووي مع ايران، "هدف إدارة ترامب فرض عقوبات لن يتمكن بايدن من رفعها.