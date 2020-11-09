فريق بحث لكشف غموض مقتل عروس خنقًا في منزلها بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض مقتل عروس داخل شقتها بمنطقة العمرانية، بعد أن عثر عليها الأهالي مخنوقة في شقتها.ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة سيدة بها أثار خنق وتم الكشف عنها بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة.شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من التحريات الأولية بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليها متزوجة منذ 7 أشهر وتبين أنها تعرضت للخنق وعثر على حبل حول رقبتها وملقاة على وجهها.