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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللجنة العليا تعلن نتيجة انتخابات البرلمان فى الدائرة الثانية بالإسماعيلية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن المستشار حمدي عبدالله، رئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، عن نتائج أصوات المرشحين في انتخابات الإسماعيلية.

وجاءت كالتالي: «المرشح محمد السيد طلبة وشهرته محمد طلبة على 19174 صوتًا، المرشح عصام سعد منسى أحمد وشهرته عصام سعد منسى على 9880 صوتًا، المرشح سالم على سالم وشهرته عادل روبيع على 7417 صوتًا، المرشح أحمد ماهر محمد يوسف وشهرته ماهر المأذون على 7968 صوتًا، المرشح سليمان أحمد سليمان وشهرته المستشار سليمان ميدان على 4205 أصوات، المرشحة مروة صابر يوسف وشهرتها مروة صابر على 4804 أصوات، المرشح محمد مصطفى محمد نصر وشهرته محمد نصر على 205 أصوات.

وحصل المرشح محمد سالم سليمان سالم وشهرته حمادة سالم على 45 صوتًا، المرشح السيد أبوزيد حسن محمد وشهرته السيد أيوزيد القرقارى حصل على 984 صوتا، المرشح محمد إمام قطب بقرى وشهرته محمد إمام حصل على 256 صوتًا، المرشح اشرف حلمي مراد بكير وشهرته أشرف بكير حصل على على 158 صوتًا، المرشح محمد أحمد سالم يماني وشهرته محمد أبو أحمد اليماني حصل على 6955 صوتًا، المرشح عاطف محمد سالم محمد وشهرته عاطف أبوعاصي حصل على 96 صوتًا، المرشح السيد زايد على زايد وشهرته السيد زايد حصل على 43 صوتًا، المرشح محمد إسماعيل حسن زين العابدين وشهرته محمد إسماعيل زين العابدين حصل على 37 صوتًا».

وبذلك يوجد إعادة في الدائرة الثالثة التي تضم القنطرة غرب وشرق، بين محمد طلبة وعصام منسي.

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