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منوعات

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
الكتاكيت البيضاء
الكتاكيت البيضاء
هبه محمد
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يعرض "الدستور" أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 9-11-2020 في الأسواق التجارية، بحسب ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية على حسب نوعها سواء كانت الكتاكيت فراخ بلدي أو فراخ بيضاء أو فراخ حمراء.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثورة الداجنة، أمس الاحد، إن سعر الكتكوت حاليًا يتراوح سعره مابين 7 إلى 9 جنيهات، وسعر الدواجن يتراوح 19 جنيها للكيلو في المزرعة و23 - 24 للكيلو في المزرعة.

وتابع رئيس شعبة الثورة الداجنة، أن هناك تراجع كبير يتراوح مابين 30 - 40%، تراجعًا في القوة الشرائية للمستهلكين على الدواجن خلال الفترة الحالية وهو ما لن يدفع السعر إلى الارتفاع.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020

يقدم لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، وهي كالأتي:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق مابين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الإثنين 9-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

ولمتابعين أسعار الأعلاف، أرتفعت أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف التي تتراوح مابين 7000 و7200 جنيه للطن، مقابل 6700 إلى 6800 جنيه الشهر الماضي.

وتسعى عدد من شركات الدواجن في السوق المصرية، لتصدير الدواجن المجمدة والبيض المخصب والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والإفريقية خلال الربع الأخير من العام الحالي، بعد توقف استمر قرابة 14 عامًا.

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