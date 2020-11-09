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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«دفن الاقتصاد ورحل».. سخرية وفرحة عارمة في تركيا بعد استقالة صهر أردوغان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
صهر أردوغان
صهر أردوغان
أبوزيد على
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عمّت فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد أن أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، استقالته عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وغمر موقع "تويتر" فرحة عارمة من المواطنين، وسط انتشار موجة من السخرية ومقاطع الفيديو المضحكة بشأن استقالة البيرق، تاركًا الاقتصاد التركي في مأزق لم تشهده البلاد من قبل، وفقًا لما ذكره موقع "T 24" التركي.

من جانبه، علق أحد مستخدمي تويتر قائلًا: "بيرات دفن الاقتصاد التركي ورحل"، وأضاف آخرون "أيها الأصدقاء دعونا لا نكون سعداء للغاية، فالمسؤول الحقيقي عن الاقتصاد المنهار لن يقبل استقالة صهره".

فيما أفاد البعض قائلين بعد استقالته: "في عهد بيرات البيراق زاد سعر صرف الدولار بنسبة 87%، وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 88%. وزاد سعر الاسترلين بنسبة 84%".

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات ساخرة من بيرات البيرق أشهرها مع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو تحت عنوان «مع السلامة بيرات» هذا إلى جانب الفيديوهات الساخرة التي أفادت بأنه استقال وذهب ورحل.

يذكر أن بيرات البيرق صهر أردوغان، أعلن استقالته من منصبه اليوم الأحد، قائلًا: "قررت عدم الاستمرار في وظيفتي بسبب مشاكل صحية".

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