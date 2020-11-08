«4 أولويات رئيسية».. بايدن يطلق الموقع الرئاسي الخاص به

أطلقت حملة الفائز بالرئاسة الأمريكية جو بايدين، اليوم الأحد، موقعا إلكترونيا انتقاليا خاصا به، بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الموقع الالكتروني الجديد تم إطلاقه اليوم للرئيس المنتخب حدد أربع أولويات فورية لإدارة بايدن وهي مواجهة جائحة كورونا والركود الاقتصادي وتغير المناخ والعنصرية.وكان بايدن حدد أمس في خطابه بويلمنجتون في ولاية ديلاوير عقب فوزه بعضًا من أهم أولوياته السياسية، بما في ذلك معالجة تغير المناخ والعنصري وتحسين الرعاية الصحية، مؤكدا أنه سيسعى إلى ترسيخ العدل والانصاف في إدارته الجديدة والدفاع عن الديمقراطية ومنح الجميع في هذا البلد فرصة عادلة.وتعهد بايدن أنه سيسمي في يوم الاثنين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين للمساعدة في مواجهة كورونا.