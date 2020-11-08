العراق: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، حيث إن الحكومة تسعى إلى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق.وذكر مكتب رئيس الوزراء- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد- أن الكاظمي التقى أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بالعاصمة بغداد، وناقشوا الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.وأكد الكاظمي أهمية عقد هذه الاجتماعات التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك بمختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، موضحًا أهمية تفعيل بعض المشروعات المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلًا عن تطوير العمل في السوق النفطية.