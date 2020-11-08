94 إصابة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات.وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الخميس والجمعة الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 73 في الخرطوم وباقي الحالات في 6 ولايات، مشيرة إلى أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 14 ألفًا و90 حالة، بينها 1115 وفاة، و9484 شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.