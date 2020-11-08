القوات اللبنانية: الحركة الاقتصادية في حالة شلل شبه كامل

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن الحلول الجدية للأزمات الحرجة التي يشهدها لبنان، تتطلب تشكيل حكومة جديدة وفق أسس مختلفة حتى يُمكن لها أن تعمل أو الذهاب نحو إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة أو اللجوء إلى الخيارين معًا.وأشار جعجع- في كلمة له خلال اجتماع مع أعضاء بحزب القوات اللبنانية– إلى أن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مغاير تمامًا لهذه الحلول، موضحًا أن التأليف الحكومي يقوم حاليًا على نفس الطريقة التقليدية التي كانت تتشكل فيها الحكومات في السابق مع رفض الممسكين بزمام السلطة لخيار الانتخابات المبكرة.وحذر رئيس "القوات اللبنانية" من أن الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو مزيد من التدهور، وأن مصرف لبنان المركزي سيكون مضطرًا إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية تباعًا، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات ومنتجات القمح والدواء، وحينها ستصبح الرواتب بالعملة الوطنية (الليرة) من دون قدرة شرائية تذكر، ولن يتمكن اللبنانيون من سد احتياجاتهم الشهرية الأساسية.وأضاف "الحركة الاقتصادية في لبنان في حالة شلل شبه كامل الأمر الذي سينتج عنه تدهور كبير بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ما يعني انحدارًا كبيرًا بالقدرة الشرائية للعملة الوطنية".وختم جعجع "للأسف ليس في جعبتي أي خبر سار أزفه إليكم على الصعيد الوطني لأن هذه هي حقيقة الوضع، ولكن بالرغم من كل هذا السواد الحالك يجب أن تدركوا أن إمكانيات الإنقاذ في لبنان لا تزال متوافرة حال تم تغيير الطغمة الحاكمة والإتيان بطبقة جديدة تخرج البلاد من الأزمة وتسير بها في الاتجاه الصحيح نحو لبنان الذي نريده جميعًا".