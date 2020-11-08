تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:27 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا عاجلًا لطلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابلت.
وأكدت الوزارة أن على طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابلت، ولم يستطيعوا إلغاءه.
وأعلنت الوزارة أنها ستقوم من خلال شركة "سامسونج" بفتح خاصية قفل الشاشة بدءًا من يوم الأربعاء 11-11-2020، ولمدة 3 أسابيع فقط لكي يقوم الطالب بإلغاء الباسوورد أو النقش الذي قام بعمله.
وشددت الوزارة على أنها، ستقوم بإغلاق هذه الخاصية مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، فوجهت جميع الطلاب بإلغاء كلمة المرور أو النقش التي تمَّ عملها من قبل خلال هذه الفترة المقررة.
وأعلنت الوزارة مواعيد حذف الباسوورد أو النمط من التابلت
5 نوفمبر - دفعة إسكندرية
3 نوفمبر - دفعة أسيوط
8 نوفمبر- دفعة أسوان
3-Nov - دفعة البحيرة
9-Nov- دفعة بنى سويف
9-Nov - دفعة القاهرة
5-Nov - دفعة الدقهلية
11-Nov - دفعة دمياط
11-Nov - دفعة الفيوم
11-Nov - دفعة الغربية
9-Nov - دفعة الجيزة
5-Nov - دفعة الإسماعيلية
8-Nov - دفعة كفر الشيخ
11-Nov- دفعة الأقصر
5-Nov - دفعة مرسى مطروح
11-Nov - دفعة المنيا
9-Nov - دفعة المنوفية
5-Nov - دفعة الوادى الجديد
10-Nov - دفعة شمال سيناء
11-Nov - دفعة بورسعيد
10-Nov - دفعة القليوبية
11-Nov - دفعة قنا
8-Nov - دفعة البحر الأحمر
3-Nov - دفعة الشرقية
3-Nov - دفعة سوهاج
10-Nov - دفعة جنوب سيناء
8-Nov - دفعة السويس
وأكدت الوزارة أن على طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابلت، ولم يستطيعوا إلغاءه.
وأعلنت الوزارة أنها ستقوم من خلال شركة "سامسونج" بفتح خاصية قفل الشاشة بدءًا من يوم الأربعاء 11-11-2020، ولمدة 3 أسابيع فقط لكي يقوم الطالب بإلغاء الباسوورد أو النقش الذي قام بعمله.
وشددت الوزارة على أنها، ستقوم بإغلاق هذه الخاصية مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، فوجهت جميع الطلاب بإلغاء كلمة المرور أو النقش التي تمَّ عملها من قبل خلال هذه الفترة المقررة.
وأعلنت الوزارة مواعيد حذف الباسوورد أو النمط من التابلت
5 نوفمبر - دفعة إسكندرية
3 نوفمبر - دفعة أسيوط
8 نوفمبر- دفعة أسوان
3-Nov - دفعة البحيرة
9-Nov- دفعة بنى سويف
9-Nov - دفعة القاهرة
5-Nov - دفعة الدقهلية
11-Nov - دفعة دمياط
11-Nov - دفعة الفيوم
11-Nov - دفعة الغربية
9-Nov - دفعة الجيزة
5-Nov - دفعة الإسماعيلية
8-Nov - دفعة كفر الشيخ
11-Nov- دفعة الأقصر
5-Nov - دفعة مرسى مطروح
11-Nov - دفعة المنيا
9-Nov - دفعة المنوفية
5-Nov - دفعة الوادى الجديد
10-Nov - دفعة شمال سيناء
11-Nov - دفعة بورسعيد
10-Nov - دفعة القليوبية
11-Nov - دفعة قنا
8-Nov - دفعة البحر الأحمر
3-Nov - دفعة الشرقية
3-Nov - دفعة سوهاج
10-Nov - دفعة جنوب سيناء
8-Nov - دفعة السويس