تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

وأعلنت الوزارة مواعيد حذف الباسوورد أو النمط من التابلت

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا عاجلًا لطلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابلت.وأكدت الوزارة أن على طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، الذين قاموا بعمل كلمة مرور أو نقش للتابلت، ولم يستطيعوا إلغاءه.وأعلنت الوزارة أنها ستقوم من خلال شركة "سامسونج" بفتح خاصية قفل الشاشة بدءًا من يوم الأربعاء 11-11-2020، ولمدة 3 أسابيع فقط لكي يقوم الطالب بإلغاء الباسوورد أو النقش الذي قام بعمله.وشددت الوزارة على أنها، ستقوم بإغلاق هذه الخاصية مرة أخرى بعد انتهاء المدة المحددة، فوجهت جميع الطلاب بإلغاء كلمة المرور أو النقش التي تمَّ عملها من قبل خلال هذه الفترة المقررة.5 نوفمبر - دفعة إسكندرية3 نوفمبر - دفعة أسيوط8 نوفمبر- دفعة أسوان3-Nov - دفعة البحيرة9-Nov- دفعة بنى سويف9-Nov - دفعة القاهرة5-Nov - دفعة الدقهلية11-Nov - دفعة دمياط11-Nov - دفعة الفيوم11-Nov - دفعة الغربية9-Nov - دفعة الجيزة5-Nov - دفعة الإسماعيلية8-Nov - دفعة كفر الشيخ11-Nov- دفعة الأقصر5-Nov - دفعة مرسى مطروح11-Nov - دفعة المنيا9-Nov - دفعة المنوفية5-Nov - دفعة الوادى الجديد10-Nov - دفعة شمال سيناء11-Nov - دفعة بورسعيد10-Nov - دفعة القليوبية11-Nov - دفعة قنا8-Nov - دفعة البحر الأحمر3-Nov - دفعة الشرقية3-Nov - دفعة سوهاج10-Nov - دفعة جنوب سيناء8-Nov - دفعة السويس