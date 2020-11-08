إعدام بواب قتل ربة منزل لسرقتها في القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد مسعد التليت وعضوية المستشارين محمد فهمي ومحمد خيري وأسامة صالح، بالإعدام لـ حارس عقار متهم بقتل سيدة لسرقتها.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع.ح" حارس عقار، بقتل المجني عليها "ماجدة.م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك عقب صنع نسخة أخرى على مفتاح الشقة.واستغل عدم تواجدها بمسكنها وقام بالدخول لسرقتها، وبدخول المجني عليها الشقة قام المتهم بضربها وخنقها حتى فارقت الحياة، وسرق مشغولات ذهبية و10 آلاف جنيها و2 هاتف محمول وفر هاربا.وبتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة.