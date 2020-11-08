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حوادث

دعوى قضائية لبيان شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:06 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
عماد سليمان
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أقام عمرو عبد السلام المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020\ 2021 تحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون.

اختصمت الدعوى 8552 لسنة 75 قضائية كلًا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام بصفتهما القانونية، مؤكدة أن وزير التربية والتعليم أعلن في العديد من مؤتمراته أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 ستنعقد إلكترونيا، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم 4 نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وتابع المدعي أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيل من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 2021، رغم بدء الدراسة.

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