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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالغربية تشدد الإجراءات الاحترازية لكورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
الدكتور صلاح الكموني
الدكتور صلاح الكموني
دعاء أبو العزم
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قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية، بمحافظة الغربية، أن هناك توجيهات لكافة التجار بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المحلات التجارية تزامنا مع توقعات حدوث موجة ثانية من
فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، بمحافظة الغربية في تصريحات لـ" الدستور"، أن الغرفة تعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والمطهرات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لكافة التجار بالغرف، كما تعمل علي توعية التجار بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي.

وأشار " الكموني"، أن مصر لديها كثير من الفرص الاستثمارية في كثير من الدول العربية علي سبيل المثال دولة العراق، وشهدت توقيع عدد من البروتوكولات في الزيارة الاخيرة لرجال الاعمال بالتعاون مع مجلس الوزراء، لافتًا إلي أن مصر أيضا تعد سوق واعد للاستثمار حيث تحتوي علي أهم عناصر الاستثمار وهي الامان.

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