الغرفة التجارية بالغربية تشدد الإجراءات الاحترازية لكورونا

قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية، بمحافظة الغربية، أن هناك توجيهات لكافة التجار بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المحلات التجارية تزامنا مع توقعات حدوث موجة ثانية منفيروس كورونا المستجد.وأضاف رئيس الغرفة التجارية، بمحافظة الغربية في تصريحات لـ" الدستور"، أن الغرفة تعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والمطهرات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لكافة التجار بالغرف، كما تعمل علي توعية التجار بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي.وأشار " الكموني"، أن مصر لديها كثير من الفرص الاستثمارية في كثير من الدول العربية علي سبيل المثال دولة العراق، وشهدت توقيع عدد من البروتوكولات في الزيارة الاخيرة لرجال الاعمال بالتعاون مع مجلس الوزراء، لافتًا إلي أن مصر أيضا تعد سوق واعد للاستثمار حيث تحتوي علي أهم عناصر الاستثمار وهي الامان.