موريتانيا وبيساو يبحثان المستجدات الإقليمية والإفريقية والدولية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم السبت، بالجناح الرئاسي بمطار نواكشوط أم التونسي الدولي، مباحثات مع نظيره البيساوي الجنرال عمارو سيساكو امبالو.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيسين استعرضا المستجدات على الساحات الإقليمية والإفريقية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت الإذاعة إلى أن الرئيس البيساوي الجنرال عمارو سيساكو امبالو بدأ زيارة صداقة لموريتانيا تدوم ثلاثة أيام.