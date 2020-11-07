رئيس وزراء فلسطين يقلد السفير المصرى وسام نجمة القدس

قلّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، السفير المصري لدى بلاده عصام عاشور، وسام "نجمة القدس".وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال أشتية، السفير عاشور اليوم السبت في رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين، وتقديرًا لجهده المتميز في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر وفلسطين، وتثمينًا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.وتمنى رئيس الوزراء الفلسطيني، التوفيق للسفير عصام في حياته الشخصية والمهنية، والاستقرار والازدهار لجمهورية مصر الشقيقة.