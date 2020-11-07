الصين تطالب المجتمع الدولي لنبذ التحيز الأيديولوجي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية التعددية وتعزيز الحكم العالمي، مشيرًا إلى أن الصين متمسكة بالتنمية السلمية والتعاون المربح للجميع.وقال وانغ– في كلمة اليوم السبت خلال كلمة أمام اجتماع المجلس الاستشاري العالمي الذي عقدته كلية السياسة العامة والإدارة في جامعة تسينغهوا ببكين لبحث القضايا السياسية الكبرى في العالم- إن "التعددية هي الطريق الصحيح، وإننا مصممون على الإسهام بمزيد من الاستقرار والحلول لعالم يزداد تقلبًا، ونأمل أيضًا في ضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في الاقتصاد العالمي".وانتقد وانغ تصاعد الحمائية والأحادية في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات يفرضها وباء "كوفيد-19"، معتبرًا أن المجتمع البشري يجمعه مستقبل مشترك، وأن التعاون والتعددية هما الطريق الصحيح، وتدعيم الحكم العالمي هو اتجاه العصر.ودعا وانغ المجتمع الدولي إلى نبذ التحيز الأيديولوجي وبناء نظام حكم عالمي في ظل مبدأ التشاور المكثف والمساهمة والمنافع المشتركة، مع بذل جهود مشتركة لمقاومة العقوبات الأحادية وما وصفها بـ"الولاية القضائية طويلة الذراع"، والدفاع عن العدالة والنظام الدوليين.وأشار وانغ إلى أن الصين ما زالت ملتزمة بالتنمية السلمية والتعاون المربح للجميع، وأنها تعارض الحمائية بأي شكل من الأشكال، وستواصل دعم النظام التجاري متعدد الأطراف ومحوره منظمة التجارة العالمية، وأن بلاده ستلتزم بسياسة الانفتاح.ولفت وانغ إلى أن الصين مستعدة كذلك لحماية السلام العالمي، والإسهام في التنمية المشتركة.