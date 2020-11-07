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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بعثة الجامعة العربية تتابع المرحلة 2 لانتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:50 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أعلنت جامعة الدول العربية عن قيام بعثتها بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 مع افتتاح مراكز الاقتراع، صباح اليوم السبت، حيث انتشر أعضاء البعثة في مختلف المحافظات المصرية المعنية بالمرحلة الثانية للانتخابات.

وبحسب بيان للجامعة العربية، فقد قام السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس البعثة بجولة تفقدية في مراكز الاقتراع بمحافظة بورسعيد.

وذكر البيان أنه حرصا على الاطلاع على الاستعدادات المتخذة لتنظيم العملية الانتخابية من طرف الجهات التنفيذية على المستوى الميداني، أجرى رئيس البعثة مقابلة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، حيث استمع والوفد المرافق له لمجمل التدابير المتخذة على الصعيد التنظيمي بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بما فيها الإجراءات الوقائية لضمان السلامة الصحية للناخبين، مشيدا بالمستوى الجيد لتأمين هذه الانتخابات بفضل الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة.

وفي السياق ذاته، اطلعت البعثة على سير أداء غرفة العمليات بالمحافظة، والتي تتولى متابعة 98 مركزا انتخابيا بإجمالي عدد 172 لجنة فرعية، ومشاركة 515 ألفا و790 ناخبًا وناخبة.

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