وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر والتشيك يبحثون التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم السبت، عبر الإنترنت، مع نظرائه في دول الجوار الأربعة التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا، التعاون الوثيق في مكافحة عناصر الإرهاب، إضافة إلى التنسيق فى جهود السيطرة على جائحة كورونا.وقال شالينبرج فى تصريحات اليوم السبت "سوف ننجح في محاربة الإرهاب والأوبئة العالمية من خلال التعاون الوثيق مع دول الجوار، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبي الشامل بشكل قوي.يشار إلى أن سلوفاكيا كانت قد أُبلغت قبل الهجوم الإرهابي فى فيينا بنشاط لأحد عناصر الإرهاب فى شراء أسلحة وذخيرة، وهو ما تبين لاحقًا أنه منفذ هجوم فيينا وقد تسبب إهمال تلك المعلومات فى إقالة مدير مكتب مكافحة الإرهاب بالنمسا.