مقتل عسكري لبناني في إطلاق نار شرق البلاد

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، مقتل عسكري إثر إطلاق نار من قبل مجهولين على دورية للجيش اللبناني في جرد عرسال شرق لبنان.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، إن دورية من فوج الحدود البرية الرابع تعرضت أمس الجمعة، أثناء تنفيذها مهمة في جرد عرسال على طريق معبر الفتحة، لإطلاق نار من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين.وأضاف البيان أن مطلقي النار لاذوا بالفرار، "فيما ردتّ عناصر الدورية على مصادر النيران".وعثر في المكان، بحسب البيان، على كميّة من البضائع المهرّبة وحبوب مخدِّرة تزن حوالى 50 كيلوجراما، إضافة الى درّاجتين ناريتين، وسُلِّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.