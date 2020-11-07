شروط واجراءت الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر
السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:05 م
ولاء جمالطباعة
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، بمنح قرض الزواج بدون فوائد بحد أقصى خمسة الآف جنيه على قسيمة الزواج التى لم يمر عليها سبعه سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وترصد " الدستور" شروط واجراءات الحصول على القرض وهى:-
- مفردات مرتب.
- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.
- الرقم التأميني مطبوع.
تعهد بتحويل المرتب.
تضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم (بدون قسيمة الزواج).
أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.
وترصد " الدستور" شروط واجراءات الحصول على القرض وهى:-
شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر- قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنوات.
- مفردات مرتب.
- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.
- الرقم التأميني مطبوع.
تعهد بتحويل المرتب.
تضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم (بدون قسيمة الزواج).
أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.
اجراءات الحصول على الخدمة
- تقديم الأوراق لأقرب فرع للعميل.
يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.
يتم الصرف بعـدها.
يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.
يتم الصرف بعـدها.