شروط واجراءت الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر





شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر - قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنوات.



- مفردات مرتب.



- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.



- الرقم التأميني مطبوع.



تعهد بتحويل المرتب.



تضامن حكومي بنفس الأوراق للمتقدم (بدون قسيمة الزواج).



أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.



اجراءات الحصول على الخدمة

- تقديم الأوراق لأقرب فرع للعميل.



يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.



يتم الصرف بعـدها.