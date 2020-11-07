108 طعون على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2020

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تعقد المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة عاجلة للنظر في الطعون الانتخابية المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولى.وتنظر المحكمة حوالي ١٠٨ طعون من جميع محافظات مصر، حيث إن الطعون تقام أمام المحكمة الإدارية العليا فقط وهي المنوط بها إصدار أحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها، ولا يجوز إقامة الطعون أمام الدرجة الأولي وذلك لأنها طعون على نتيجة الانتخابات.وشملت الطعون، طعنا واحدا من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، ٥ طعون من البحيرة، ٧ طعون من الإسكندرية،طعنمن قنا، ٢ طعن من الفيوم، ٣ طعون من البحر الأحمر، ٢ طعن من أسوان، طعن واحد من الأقصر، طعن واحد من مطروح، ٥ طعون من سوهاج، ٣ طعون من بنى سويف، ٤ طعون من أسيوط.