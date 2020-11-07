وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.وأكد أن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن.وأوضح أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.