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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على قاتل متظاهر في البصرة بالعراق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في محافظة
البصرة550كم جنوبي بغداد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل".

وأشارت إلى أن"القاتل اعترف صراحة بجريمته بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل".

وكانت الشرطة العراقية قالت أمس إن متظاهرا لقي حتفه على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت في وسط محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وإحالة المتهمين للقضاء.

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