القبض على قاتل متظاهر في البصرة بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في محافظةالبصرة550كم جنوبي بغداد.وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل".وأشارت إلى أن"القاتل اعترف صراحة بجريمته بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل".وكانت الشرطة العراقية قالت أمس إن متظاهرا لقي حتفه على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت في وسط محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وإحالة المتهمين للقضاء.