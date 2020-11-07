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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إجراءات وقائية وغرف عمليات لمتابعة انتخابات النواب ببورسعيد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
جريدة الدستور
شيماء رشاد
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نسقت الأجهزة التنفيذية المشاركة في تأمين الانتخابات بمحافظة بورسعيد، في توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وكلف الغضبان رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتى انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والإشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.

وكذا إنشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في محافظة بورسعيد 515 ألفا و790 ناخبا، موزعين على 98 مركز انتخابي، بإجمالي 172 لجنة فرعية، حيث يتنافس في الدائرة الأولي 30 مرشحا، وتضم 248 ألفا و337 ناخبا، موزعين على 46 مركزا انتخابيا يضم 88 لجنة فرعية.

بينما يتنافس في الدائرة الثانية 20 مرشحا، وتضم 267 ألفا و453 ناخبا، موزعين على 52 مركزا انتخابيا يضم 82 لجنة فرعية.

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