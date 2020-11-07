السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية لـ «النواب»

تصدرت السيدات المشهد الافتتاحي للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية توافد كبير من قبل السيدات قبل الرجال، يصطفون في طوابير منظمة على أن يأتي دورهم في الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.وعمّت الفرحة على الكثير من السيدات اللاتي جئن للإدلاء بأصواتهن بعد وصلة من الزغاريد والأغاني الوطنية التي تم تشغيلها أمام بعض المقرات الانتخابية لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات.وأمام اللجان الانتخابية بمدرسة تحيا مصر فى حي الاسمرات، بدائرة المقطم، تبين وجود إقبال كثيف من السيدات، وطوابير أمام اللجان، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الناخبين، وتعقيمهم قبل الدخول إلى المقرات، حفاظًا على أرواحهم من عدوى فيروس كورونا.فيما شهدت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة، بمنطقة مصر الجديدة، توافد كثيف من قبل الناخبات في بداية اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات برلمان ٢٠٢٠، وسط إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى.ولم يختلف المشهد كثيرًا داخل المعهد الأزهري بمنطقة الأعصر بدمياط، فقد شهد إقبال متوسط في أول أيام انتخابات مجلس النواب بدمياط حيث توافد بعض الأهالي على اللجان، بينما تصدرن السيدات الساعات الأولى هناك.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.