البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أعضاء «الشيوخ»

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة، اليوم الجمعة، مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ.وخلال اللقاء، هنأ قداسة البابا أعضاء مجلس الشيوخ على هذه العضوية والمسئولية الجديدة، وأرسل تحياته مع الوكيلة فيبي فوزي إلى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والسيد الوكيل المستشار بهاء أبوشقة وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.وكان لقاءً للتعارف، حدثهم قداسته عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.