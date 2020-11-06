بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بعد فرز 98% من الأصوات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم في بنسلفانيا بـ5 آلاف صوت بعد فرز 98% من الأصوات.ووفقًا لقناة «العربية» الإخبارية، فإن بايدن عكس الاتجاه في بنسلفانيا وتقدم بأكثر من 5 آلاف صوت على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.يشار إلى أن بنسلفانيا لديها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وذلك في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن اقتراب انتهاء فرز الأصوات.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن جو بايدن سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأميركي، وذلك قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأمريكية.وقالت الصحيفة إن الجهاز السري سيرسل، اعتبارًا من اليوم الجمعة، تعزيزات إلى ويلمنجتون بولاية ديلاوير لحماية بايدن، بينما تستعد حملته لاحتمال إعلان فوزه بالسباق الرئاسي قريبًا.وكانت حملة بايدن أكدت أن المرشح الديمقراطي ربما يحتاج لإلقاء خطاب هام، الجمعة، من مركز المؤتمرات بويلمنجتون.