حلوان ومدينة نصر تشعلان المنافسة الانتخابية بالقاهرة (إنفوجراف)

ساعات وينطلق سباق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث يخرج الناخبون غدًا السبت في 13 محافظة ليختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان لخمسة أعوام مقبلة.وتعد القاهرة أبرز محافظات تلك المرحلة على مستوى الدوائر والمقاعد والمتنافسين، حيث تضم 19 دائرة خصص لها 31 مقعدًا يتنافس عليها 431 مرشحًا بين مستقل وحزبي، بينما تحتدم المنافسة في أربع دوائر هي: حلوان التي خصص لها 3 مقاعد، بينما يتنافس عليها 57 مرشحًا، وأول مدينة نصر وتنافس عليها 54 مرشحً، ثم التجمع الخامس والبساتين بنحو 43 مرشحً لكل دائرة.هذا وتنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل غدًا السبت ولمدة يومين فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.