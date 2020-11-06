نشرة أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب اليوم، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٨٤٦ جنيه لعيار ١٨ وسجل سعر ٢٤ نحو ٩٦٦ جنيه وسجل سعر ٢١ نحو ٨٣٦ جنيه.وعن أسعار الجنيه الذهب سجلت سعرا يبدأ من ٦٧٦٨ جنيه وسجل السعر العالمي نحو ١٩٤٥ دولار.