إسرائيل تتسلم أولى سفن الصواريخ الحربية "ساعر 6".. كيف تعمل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ "ساعر 6" ستصل إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل قادمة من ألمانيا، لتبدأ عملها فى سلاح البحرية الإسرائيلى، على أن يتسلم الجيش الإسرائيلي السفن الثلاث الأخرى نهاية العام 2021.أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له: "إن سفن «ساعر 6» تعد الأكثر حداثة، مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، وهو ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة".وقال قائد سلاح البحرية، اللواء إلياهو شربيت: "يشهد يوم 11 ديسمبر المقبل حدثًا تاريخيًا في ألمانيا، يتمثل بتسلم النموذج الأول من سفينة الصواريخ الأولى من سلسلة السفن الحربية ساعر 6. فمهمة الدفاع عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل هي مهمة أمنية مركزية وأساسية لسلاح البحرية، وهذه السفن ستقود هذه المهمة".تحوي هذه السفن أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحني المسار، ومنظومة القبة الحديدية البحرية، بالإضافة إلى قدراتها على إطلاق الصواريخ بحر- بحر، بإمكانيات هجومية أكثر دقة، ومجهزة بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع كل وحدات وأذرع الجيش المختلفة".يذكر أن السفينة ستصل ميناء حيفا شمالى إسرائيل دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، بحيث سيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية المتطورة، 90% منها طورتها شركات إسرائيلية (تشمل مكافحة الحرائق والرادار وصواريخ دفاع متطورة ووسائل أخرى). حسب البيان.وتتميز سفن "ساعر 6" بقدرتها على الوجود في المياه لفترات كبيرة تبلغ 2000 ساعة في السنة ولمدة 30 عامًا.