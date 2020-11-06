سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 6-11-2020

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الجمعة 6-11-2020، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.محليًا، سجل الريال السعودي استقرار كبير أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-11-2020جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي حقق استقرار ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي وبنك مصر سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وسجل الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك عودة عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وبلغت العملة السعودية داخل البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، حقق في البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.