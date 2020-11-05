المشدد 15 سنة لعاطل قتل صاحب ورشة في مشاجرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة في قتل صاحب ورشة، بمشاجرة في المرج.أسندت النيابة للمتهم أحمد.أ، عاطل، تهمة قتل المجني عليه، خالد.س، صاحب ورشة، وحيازة سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، وسقوط قتيل بدائرة القسم.وبالانتقال إلى موقع البلاغ، وعمل المعاينة، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه"خالد س"، صاحب ورشة، وأحمد.أ، عاطل، وعلى إثرها توفي المجني عليه متأثرًا بإصابته بطعنة بسكين في صدره على يد المتهم.وأوضحت التحريات أن خلافات سابقة أدت إلى مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، تطورت، ما دفع المتهم أن يتعدى على المجني عليه محدثًا إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر، وضبط رجال المباحث المتهم، الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.