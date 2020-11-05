«البيئة»: تخصيص أماكن لمعالجة المخلفات في كل المحافظات

قال عبدالله محجوب نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن كل محافظة سوف تخصص موقعًا لإلقاء وفرز ومعالجة القمامة والتخلص من النفايات، بعد حصولها على موافقة من جهاز تنظيم المخلفات، وغلق المقالب العشوائية خلال عامين، وذلك بعد إنشاء أول قانون للمخلفات.وتابع نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أنه سيتم تحويل مخلفات الهدم والبناء إلى مردود اقتصادي، ووضع منظومة جديدة لمخلفات الهدم والبناء لتشجيع الاستثمار في مجال معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.وأشار "محجوب" إلى أن هناك أماكن لتخزين المخلفات الزراعية، وتخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على جميع المخلفات، خلال الصالون الثقافي "اتحضر للأخضر".