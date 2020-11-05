إصابة 24 جنديًا فى اشتباكات شمال إثيوبيا

أفاد مصدر إغاثي بإصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.وحسب المصدر، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيجراي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيجراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.