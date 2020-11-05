رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

75% من اليهود صوتوا له.. 3 صدامات محتملة بين إسرائيل وبايدن

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:36 م
بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
مخاوف عدة تسيطر على المستوى السياسي في إسرائيل، من فوز جو بايدن المرشح الديموقراطي بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 264 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لترامب، فيما يحتاج الفائز إلى 270 صوتًا.

وتوقعت مصادر حكومية إسرائيلية، أن "بايدن"، سيكون هو الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، رغم وجود نحو 4 ولايات لم يتم الانتهاء من فرز الأصوات بهم، وصوت نحو 75% من اليهود الأمريكيين لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في ظل المخاوف الإسرائيلية من الصدامات السياسية مع الديمقراطيين.

وتأتي نسبة التصويت الكبيرة، رغم أن رجال الأعمال والمنظمات اليهودية كانت تعمل على دعم الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، لتولي فترة ولاية ثانية خاصةً أنه قدم الكثير من الدعم والقرارات بشكل غير مسبوق إلى تل أبيب.

وهناك عدة ملفات من المرجح أن تشهد أوقات عصيبة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حال فوز بايدن.

- حل الدولتين مبدأ السلام

أكد عاموس يدلين، رئيس معهد الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب قلقة من تغيير بايدن للسياسة الأمريكية، تجاه الشرق الأوسط بشكل عام، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأعلن بايدن دعمه مبدأ «حل الدولتين» لإتمام عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أن تل أبيب تسعى إلى قيام دولة فلسطينية جديدة داخل إسرائيل دون حل الدولتين، لتكن هي المسيطرة عليها.

- مخطط الضم الإسرائيلي

طالب يوسي داجان، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بتطبيق مخطط الضم قبل وصول جو بايدن مرشح الحزب الجمهوري، إلى الرئاسة الأمريكية نظرًا لأن سياسته مغايرة بعض الشيء فيما يخص الملفات التي تهم تل أبيب.

واتفق بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست الإسرائيلي، مع داجان، اليوم الخميس، في ذلك الرأي، إذ أكد أنه حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات، فإنه يجب الضغط على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تنفيذ مخطط الضم، حسبما بثت الإذاعة الإسرائيلية.

- إيران والاتفاق النووي

قال داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على إسرائيل الاعتياد على واقع السياسة التي سيتعامل بها بايدن حال وصوله إلى البيت الأبيض، وتوجيه الشكر إلى ترامب حيال ما قدمه لها.

وأكد "دانون"، اليوم الخميس، أن علاقات تل أبيب بواشنطن حال فوز المرشح الديمقراطي ستمر بأوقات صعبة، خاصةً أن بايدن يسعى إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب ترامب منه.

ويعد الملف النووي الإيراني من أبرز الموضوعات التي تقلق المنظومة الأمنية في إسرائيل، إذ أن هناك تخوفات على كافة الأصعدة من عودة بايدن للاتفاق النووي مع طهران، في ظل دعمه لسياسة الديمقراطيين في ذلك الملف.

موضوعات متعلقة

ثلاثية الزمالك تطيح بأحلام الرجاء وتكتب «نهائي مصري» للمرة الأولى (فيديو)

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

«الصحة» تطلق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس

الصور

image description

«100 مليون صحة» تفحص طلاب مدارس دمياط

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

حملات تعقيم وصيانة استعدادا لانتخابات «النواب» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم المركزي لمتابعة سير العمل

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

متحف الفنون بالإسكندرية يعيد ذكريات أحمد عثمان

فايد عبدالعزيز وابتسام أبوسعدة فى نادى أدب آفاق

«فضفضة وحكي» بطلعت حرب و«صندوق الدنيا» بسينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع

أول رواية عربية من الخليج تنشرها العربي للنشر.. قريبًا