العراق يلقي القبض على 4 إرهابيين وضبط وكر لداعش

قامت وكالة الاستخبارات العراقية بعمليتين منفصلتين، أسفرتا عن القبض على 4 إرهابيين، وضبط وكر لداعش بداخله كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في محافظة كركوك.وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الخميس، أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك بموجب مذكرات قبض قضائية، وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية.وأضافت أنه تم ضبط وكر لعصابات (داعش) استنادا إلى معلومات استخباراتية في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، عثر بداخله على كمية كبيرة من العتاد من مخلفات (داعش) تضم 48 عبوة ناسفة محلية الصنع و48 جهاز تفجير.