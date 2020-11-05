وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات على تركيا

تحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الخميس، حول إمكانية فرض عقوبات على تركيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وبعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظرًا عليها، أعلنت باريس، الأربعاء، عن حل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة، في حين توعّدت أنقرة برد "حازم" على خطوة باريس.ويأتي قرار الحكومة بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمينية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية" خلال نهاية الأسبوع.