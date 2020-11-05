صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من الارتفاعات المماثلة لأسواق المال العالمية.وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2721 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن القوائم والمؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 11.99%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 686.6 مليون جنيه مقارنة مع 751.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 8.65%، وبلغ النصيب الأساسى للسهم في الأرباح 0.46 جنيه مقابل 0.50 جنيه بنسبة انخفاض 8%.وفي السياق ذاته أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-إيجيرترانس، عن مؤشرات القوائم المالية غير المدققة (مستقلة- مجمعة) والمنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث انخفضت الأرباح عن فترة المقارنة، وذلك نتيجة انخفاض أرباح التشغيل، والفرق بين صافى الربح في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بالقوائم المالية المجمعة غير المدققة مبلغ 907 جنيهات تمثل نصيب الحقوق غير المسيطرة في أرباح الشركات التابعة، وبخصوص اختلاف الأرصدة عن فترة المقارنة في 30 سبتمبر لعام 2019، وذلك نتيجة تطبيق معيار التأجير التمويلي رقم 49 بناءً عليه تم تعديل سنوات المقارنة، ابتداءً من عام 2019.وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول، أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه 342.3 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، رواد السياحة- رواد، 47.9 ألف سهم، 134 ألف سهم، على التوالى، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 14 ألف سهم.فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الألومنيوم العربية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47.9 ألف سهم، 46.7 ألف سهم، على التوالي.وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، اميرالد للاستثمار العقاري.كما قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية، إعمالًا لحكم البند رقم (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناءً علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (130) لسنة 2020 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.