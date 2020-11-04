الأردن وهولندا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندية سيجريد كاج، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.





وأكد الوزيران وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استمرار العمل والتنسيق المشترك في المجالات كافة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة، وكذلك التضامن في مواجهة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهتها خصوصًا على الاقتصادات صغيرة الحجم.وثمن الصفدي الجهود الداعمة للأردن التي تقوم بها هولندا على الصعيد الثنائي ومن خلال الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن؛ للتعامل مع الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي طرأت نتيجة للجائحة.وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، معربا عن شكره على الدعم المتواصل الذي تقدمه هولندا لـ(الأونروا).وبحث الصفدي وكاغ الجهود المبذولة لضمان توفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وأهمية تعزيز قدرة الوكالة على تقديمها خصوصًا في ضوء التحديات الإضافية التي تولدت من جائحة كورونا.