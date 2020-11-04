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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسرته تركته وحيدًا».. كيف يتابع ترامب عملية فرز الأصوات من البيت الأبيض؟

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:50 م
ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
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تستمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى الآن، وسط تقارير متضاربة حول تقدم الرئيس الأمريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ضد جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، والعكس.

ويتابع الرئيس الأمريكي ترامب، نتائج عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية لحظة بلحظة، خلال وجوده داخل البيت الأبيض، في ظل المنافسة القوية مع بايدن.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي عن كواليس مراقبة عمليات الفرز داخل البيت الأبيض، والتي تستمر حتى الآن، وسط نتائج متأرجحة ما بين تفوق ترامب على بايدن، والعكس.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات الأمريكية، بينما ينتظر فريقه الانتخابي النتيجة النهائية بفارغ الصبر، وسط تصاعد الضغط في نتائج الولايات، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

كواليس «الغرفة الرئيسية» في البيت الأبيض
شاهد ترامب نتائج عمليات الفرز داخل غرفة المعيشة الرئيسية في الطابق العلوي بالبيت الأبيض، بصحبة أسرته، بمن فيهم أزواج أبنائه، فيما قالت المصادر المقربة منه إنه كان هادئًا، ويتابع نتائج الفرز بشكل مستمر.

وأضافت المصادر المقربة من الرئيس الأمريكي: "تغيرت الأجواء العائلية والهدوء، وغادرت ميلانيا زوجة ترامب، وتابعها أبناؤه وأزواجهم، الغرفة بشكل مفاجئ، تحديدا بعد احتدام المعركة الانتخابية بين ترامب وبايدن في بعض المجمعات الانتخابية، والتركيز على الولايات التي يمكن أن يستمر فيها فرز الأصوات لساعات أو أيام".

غرفة عمليات «الجناح الغربي» في البيت الأبيض
يستمر مساعدو ترامب في متابعة عملية فرز الأصوات والنتائج داخل الولايات، خلال وجودهم في الجناح الغربي بالطابق السفلي للبيت الأبيض، كما أنهم هنأوا ترامب بفوزه في ولايات متأرجحة مثل «فلوريدا» و«أوهايو»، لكنهم شعروا بتقويض لثقتهم في الفوز بعد صعود بايدن في ولاية «أريزونا»، خاصةً أن تك الولاية دعمت الرئيس الأمريكي في انتخابات 2016.

ويتابع مساعدو الرئيس الأمريكي خرائط الانتخابات بشكل لحظي، لتحليل خيارات ترامب للحصول على 270 ناخبًا لتأمين فوزه بفترة ولاية ثانية، فيما قال مستشار كبير لترامب إنهم يشعرون بالرضا حيال النتائج الحالية، معربا عن تفاؤله بشأن فرص في الفوز في ولايتي ميتشيجان ونيفادا.

احتفالات «الغرفة الشرقية»
أما الغرفة الشرقية على الجانب الآخر من البيت الأبيض، يوجد بها ضيوف الرئيس الأمريكي– وفق مصادر موجودة هناك- بينهم مستشاروه المقربون وأعضاء مجلس الوزراء وجامعو التبرعات، وتناولوا الطعام أمام شاشات التليفزيون الكبيرة، كما هتفوا جميعهم عندما أكدت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن فوز ترامب في ولايتي فلوريدا وأوهايو، وهما ولايتان كبيرتان ومهمتان لترامب.

ورغم أن وسائل الإعلام أكدت فوز بايدن في ولاية أريزونا، إلا أن الموالين لترامب رفضوا الاعتراف بذلك، بل شككوا في أن فوز بايدن فيها كان نهائيًا، ولم يترددوا في التعبير عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب جيسون ميلر كبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية، عبر حسابه على تويتر: "من السابق لأوانه تحديد الفائز في ولاية أريزونا".

وكذلك، نشر ترامب نفسه تغريدة، قال فيها: "نحن نتقدم بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لا يمكنهم فعل ذلك أبدا، ولا يمكن التصويت بعد إغلاق صناديق الاقتراع"، فيما حذر موقعا التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» من أن تلك المعلومات غير صحيحة.

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