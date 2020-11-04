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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميشيجان الأمريكية: جاري فرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع الغيابي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:48 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
أ ش أ
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قالت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيجان بشمال شرقي الولايات المتحدة، جوسلين بنسون، إن عملية فرز "مئات الآلاف" من بطاقات الاقتراع الغيابي في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس لا تزال جارية في الولاية.

وأضافت بنسون - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، "نحن على المسار الصحيح للحصول على صورة أكثر اكتمالًا، إن لم يكن الغالبية العظمى من السلطات القضائية يعدون التقارير لتقديمها بحلول نهاية اليوم".

وأوضحت بنسون أن من بين المدن بالولاية التي لا يزال إحصاء بطاقات الاقتراع الغيابي بها جاريًا هى ديترويت، وفلنتْ، وجراند رابيدزن.

وتابعت "خلاصة القول هي إن ثلثي ناخبينا أدلوا بأصواتهم كغائبين، لذلك فإن العديد من بطاقات التقتراع لا تزال معلقة"، داعية المرشحين الاثنين- الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن - في الوقت الحالي إلى احترام عملية فرز الأصوات، واحترام أمان سير إجرائاتنا وضمانها، وأن ينضما إلينا في التأكيد على أنه سيتم احتساب كل صوت وأن ذلك سيحدد نتيجة أي انتخابات في ولاية ميشيجان.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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