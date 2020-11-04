شمال سيناء تؤكد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما طلاب التعليم الخاص والتربية الخاصة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توجيهاته بتذليل كافة الصعاب وحل المشكلات التي تواجههم بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية هذه الفئة.وقال المحافظ أثناء استقباله للدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون ذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إنه تم افتتاح جناح جديد في مدرسة 25 يناير التجريبية المتميزة لاستيعاب قائمة الانتظار والتي تبلغ 289 طفلا فوق سن الخمس سنوات، إلى جانب إنشاء مدرسة تجريبية جديدة.ولفت الدكتور شوشة إلى دخول محافظة شمال سيناء ضمن منظومة التحول الرقمي وربط جميع المدارس بخدمة الإنترنت فائق السرعة لدعم العملية التعليمية في مختلف ربوع المحافظة، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم في تنفيذ منظومة التعليم الجديدة في مختلف مدارس الجمهورية.ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة شمال سيناء وخاصة مدينة العريش، مشيرة إلى تفقدها لعدد من المدارس بإدارة العريش التعليمية من بينها: مجمع مدارس التربية الخاصة ومدرستي الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية بنات.وقالت إن وزارة التربية والتعليم طبقت نظاما تعليميا جديدا يعرف بـ "نظام التعليم 2"، والذي يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ويحل تدريجيًا محل النظام القائم بحيث تتخرج أول دفعة من النظام الجديد بحلول عام 2030.وبدوره قال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إن دعم محافظ شمال سيناء يعطي دفعة قوية للعملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة بمراحلها المتنوعة.وأشار رضوان إلى أن إجمالي عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ 114 ألفا و675 طالبا وطالبة، من بينهم 104 آلاف و598 طالبا وطالبة بالتعليم العام و10 آلاف و77 طالبا وطالبة بالتعليم الفني، موزعين على 624 مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية.حضر اللقاء الدكتورة عزة عبد الكريم مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، وليد شلبي مدير عام الشئون الإدارية بديوان الوزارة، ومحمد السباعي مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة.