كشف ملابسات فيديو تعدي بلطجية على مواطن بالأسلحة في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بلطجية يعتدون على مواطن بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحديد شخص المجنى عليه وتبين أنه صاحب محل زيوت، مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه قرر أنه حال تواجده بالمحل ملكه الكائن بمحل الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين بسبب خلافات مالية بينهما حول ثمن تغيير زيت مركبة (توكتوك) ملك أحدهما، لافتا إلى أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب بالأيدي دون إحداث إصابته ولاذا بالفرار.وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل – سائق مركبة "توكتوك"، مقيمان بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.