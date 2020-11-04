مصدر أمني يكشف أكاذيب الإرهابية بشأن إضراب بسجن شبين الكوم

نفى مصدر أمني الأنباء المتداولة عبر إحدى الصفحات الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن أكاذيب تتعلق بقيام بعض النزلاء المنتمين للجماعة الإرهابية بسجن شبين الكوم العمومي بالإضراب عن الطعام والشراب وتعرضهم للإيذاء.وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة ولم يتم رصد ثمة حالات إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم العمومي وأن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام.