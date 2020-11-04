238 صوتًا لبايدن فى المجمع الانتخابى مقابل 213 لترامب

أكدت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، على حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 238 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.وخلال الساعات الماضية، أغلقت صناديق الاقتراع جميع أنحاء الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.وأظهرت النتائج التقديرية- حتى الآن- فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.