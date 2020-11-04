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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس عصابة النصب على أهالي القاهرة الجديدة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
حبس عصابة
حبس عصابة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بهدف تشغيلها فى التجارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإيهام عدد من المواطنين بأوراق وعقود مزورة بشراء سنتر تحت الإنشاء وسيجهز به عدد من المحلات التجارية متخصصة فى كل المجالات ويحتاجون لرأسمال، واتفقوا مع المواطنين على أرباح شهرية تتعدى 20%، كتابة عقود مزورة معهم، وتمكنوا من الاستيلاء من 4 أشخاص على مبلغ مليون و300 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع بالقاهرة الجديدة من ضبط أحد المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبمناقشته تم ضبط باقى المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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