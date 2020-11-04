بايدن يفوز بولاية مينسوتا و10 أصوات فى المجمع الانتخابى

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بولاية مينسوتا الأمريكية، فضلًا عن 10 أصوات في المجمع الانتخابي.وكانت قد أظهرت نتيجة الانتخابات الأمريكية طبقا للمؤشرات الأولية غير الرسمية تقدم المرشح جون بايدن في ولاية تكساس على الرئيس الأمريكي بعد فرز 35٪ من الأصوات، حيث حصل بايدن على 51٪ مقابل 48٪ لترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.ومن المتوقع تقدم ترامب فيها، ولو خسرها بايدن سيكون بفارق بسيط وليست كما خسرتها هيلاري كلينتون في 2016.